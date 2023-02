Nella giornata di ieri, venerdì 17 febbraio, si è tenuta una nuova udienza per il caso di Samarate. Il figlio di Alessandro, Nicolò Maja, si è presentato in aula, poiché aveva proprio intenzione di vedere il padre. Lui ha sempre voluto sapere il motivo del suo gesto.

Il 24enne unico sopravvissuto, dopo 9 mesi dalla vicenda, ha deciso di andare in Tribunale poiché voleva vedere l’uomo. Ha anche indossato una maglia con la foto della madre e della sorella decedute.

Ha spiegato che riescono a dargli forza e che le voleva vicine in questo momento per lui molto particolare. Si è mostrato molto provato sulla sua sedia a rotelle.

Per riuscire a farcela, i medici hanno dovuto sottoporlo a diversi interventi e ora sembra stare bene. Al momento vive dai nonni materni, che anche durante la sua permanenza in ospedale, non lo hanno mai lasciato solo. Sull’incontro con il padre, ha detto:

Ora mi sento più tranquillo. Rivederlo in aula per me non è stato facilissimo, io l’ho guardato ma non so se lui mi ha visto. Vorrei chiedergli perché ha deciso di rovinare la nostra vita. Proverò a parlargli, forse alla prossima occasione. Ho scelto di mettere la maglia con la foto di mia madre e mia sorella, perché volevo portarle con me. Mi danno quella spinta.

Come Nicolò Maja è riuscito a sopravvivere alla furia del padre

Era l’alba del 4 maggio scorso, quando Alessandro Maja dopo aver passato la notte sveglio, ha deciso di compiere i delitti. Ha messo prima fine alla vita della moglie Stefania, usando un martello.

Successivamente ha colpito più volte la figlia Giulia. Dall’autopsia purtroppo è emerso che la ragazza aveva dei segni di difesa e che forse era sveglia al momento dei fatti. Forse, ha provato a fuggire, senza riuscirci.

L’unico che è riuscito a sopravvivere è proprio Nicolò, che si è svegliato in tempo ed è scappato via. Alessandro Maja ha anche provato a compiere un gesto estremo su sé stesso, senza riuscirci. I vicini che lo hanno visto sporco e delirante fuori la sua abitazione, hanno allertato le forze dell’ordine.