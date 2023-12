Una tragedia immane è avvenuta nella notte a Milano, dove un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla superstrada 336 per Malpensa. La vittima si chiamava Nicolò Sposaro, viveva a Nosate e lavorava come cuoco in un ristorante locale. Inoltre, era un grande tifoso dell’Inter.

Festività natalizie tragiche per una famiglia residente nel milanese, più precisamente a Nosate, piccolissimo comune dell’hinterland del capoluogo lombardo.

Questa notte, intorno alle 2:00, un’automobile con a bordo tre ragazzi molto giovani, di 22, 20 e 19 anni, per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata ad alta velocità contro un guard rail della superstrada 336 in direzione Malpensa.

Lo schianto è avvenuto tra gli svincoli di Buscate Nord e Castano Nord e ad avere la peggio è toccato a colui che era alla guida del mezzo, il 22enne Nicolo Sposaro.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori arrivati sul posto per lui non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Uno dei suoi amici, un 19enne originario di Boffalora Ticino, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, dove tutt’ora sta lottando per sopravvivere.

Il terzo, un ragazzo di 20 anni di Novara, è uscito dall’incidente invece illeso.

La curva Nord di Milano saluta Nicolò Sposaro

Come detto Nicolò Sposaro viveva a Nosate e lì lavorava anche, come cuoco nel ristorante La Briciola.

Tutti a Nosate hanno appreso la notizia della sua improvvisa scomparsa con dolore e shock. Roberto Cattaneo, il sindaco della piccola cittadina, sui social ha scritto:

Siamo vicini alla famiglia di Nicolò in questo momento di dolore inimmaginabile. Una famiglia conosciuta e perbene. Nicolò lo incontravo spesso mentre andava a lavorare. Quello che è accaduto è una tragedia per tutta la nostra comunità. Non riusciamo nemmeno ad immaginare cosa possa provare la famiglia in questo momento. Ma una cosa è certa: di qualunque cosa abbiano bisogno i genitori e la sorella, l’intero paese è a loro disposizione.

Messaggi di cordoglio arrivati anche dalla Curva Nord di San Siro, quella riservata agli ultras nerazzurri dell’Inter, di cui Nicolò faceva parte: