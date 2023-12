Notte tragica sulle strade italiane, con diversi incidenti che hanno causato vittime molto giovani. Uno particolarmente grave è avvenuto sull’autostrada A4, al confine tra Lombardia e Piemonte. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita sul colpo, l’amico 21enne che era con lui è invece sopravvissuto, seppur ferito. Illeso il conducente del camion contro il quale i due giovani si sono schiantati.

Tragedia immane alle prime luci dell’alba di questa mattina nel nord Italia. Intorno alle 6:00, infatti, un’automobile con a bordo due ragazzi giovanissimi si è schiantata contro un camion sull’autostrada A4, all’altezza del casello di Marcallo Mesero, al confine tra Lombardia e Piemonte.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di chiarire cause e dinamica dell’incidente, mentre purtroppo si fanno i conti con il bilancio, che ancora una volta è stato drammatico.

Sull’automobile, un suv T Roc della VolksWagen, viaggiavano due ragazzi molto giovani. Stando a quanto emerso, la vettura avrebbe impattato violentemente contro l’angolo di un camion, finendo completamente distrutta.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per estrarre i due ragazzi dalle lamiere.

Nulla da fare per il ragazzo di 20 anni

Per uno di loro, un ragazzo di 20 anni residente a Biella, purtroppo non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo per i gravi traumi riportati nello schianto.

L’amico 21enne, che stando a quanto emerso era alla guida del mezzo, è stato trasportato in codice giallo al più vicino ospedale. Fortunatamente illeso l’autista del camion.

Altro incidente mortale in Abruzzo

Poche ore prima, intorno alle 2:00, un altro ragazzo molto giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella Marsica, zona dell’entroterra abruzzese in provincia di L’Aquila.

Si chiamava Damiano Colombo e dopo aver perso il controllo della sua auto, ha sbattuto contro un muretto di cemento. La vettura, dopo l’impatto, ha preso fuoco non lasciando scampo al 31enne.

Damiano viveva ad Ortucchio, piccolo paesino già colpito da una tragedia molto simile nel maggio del 2022, quando il 29enne Lino Raglione perse la vita in circostanze drammaticamente simili a quelle di Damiano.

Il comune, in segno di rispetto, ha annullato tutti gli eventi natalizi e disposto per domani, giorno dei funerali, il lutto cittadino.