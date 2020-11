Un grave lutto ha colpito Nocera Inferiore, un comune in provincia di Napoli. Veronica Stile, una mamma di 33 anni, incinta al quarto mese, ha perso la vita dopo essere risultata positiva al tampone. Per questa tragica ed improvvisa scomparsa, sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio.

CREDIT: FACEBOOK

La gente del posto è sconvolta per la sua morte. La ragazza era molto conosciuta nella zona, proprio per la sua professione di avvocato.

Secondo le informazioni emerse, Veronica era incinta al quarto mese di gravidanza ed era felice di poter mettere al mondo il suo secondo figlio. Era già mamma di una bimba di soli 3 anni.

Pochi giorni fa, è stata sottoposta al tampone per il Covid ed è risultata positiva. In un primo momento le sue condizioni di salute non sembravano essere gravi. Però, poco dopo la sua situazione ha iniziato a peggiorare.

CREDIT: FACEBOOK

I medici hanno deciso di ricoverarla, ma nonostante i loro disperati tentativi per salvarle la vita, il suo cuore ha cessato di battere, a causa di alcune complicazioni legate proprio al virus. La sua condizione è peggiorata drasticamente, proprio fino al suo tragico ed improvviso decesso.

Veronica Stile era sposata da molti anni con Rosario Stazione, noto imprenditore ed anche ex calciatore del Napoli e di Nocerina. Entrambi erano molto conosciuti ed infatti sul web, sono apparsi migliaia di messaggi di cordoglio per questa famiglia.

Morte Veronica Stile, il messaggio del sindaco

CREDIT: FRAMING REALITY

Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, sconvolto da questa perdita, ha voluto pubblicare un messaggio per i familiari della giovane mamma. Sul web ha scritto:

Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi. Non saprei dire ora quanto il Covid c’entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile, che una ragazza bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi così.