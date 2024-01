Tanti i colleghi che in queste ora la stanno ricordando e stanno rivolgendo un pensiero commovente ad una delle attrici italiane più grandi e amate. Sandra Milo è morta all’età di 90 anni. La notizia si è diffusa ieri e ha spezzato il cuore di tutti.

Sandra Milo si è spenta nel suo letto, circondata dall’amore dei suoi tre figli e da quello dei suoi due cagnolini, proprio come aveva sempre desiderato e come aveva espressamente richiesto. La famiglia ha annunciato la scomparsa attraverso un post sui social e ha spiegato che, purtroppo, negli ultimi tempi si era ammalata e gli ultimi giorni sono stati quelli più difficili. Ma i suoi cari le hanno tenuto la mano, l’hanno stretta forte finché non ha esalato il suo ultimo respiro.

Tra i tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, a ricordarla con commozione e dolore c’è anche Mara Maionchi. Insieme erano state protagoniste di un’avventura bellissima, quella vissuta grazie al programma Quelle brave ragazze. Prima insieme a Orietta Berti e poi a Marisa Laurito.

Viaggiando a bordo di un van rosa leopardato, guidato da Alessandro Livi, e con un tablet che annunciava loro le tappe del viaggio, hanno fatto divertire tutti.

La notizia della scomparsa della cara amica, ha spezzato il cuore di Mara Maionchi, che ha voluto ricordarla con un’intervista con Fanpage.it:

Questo per me è un momento molto brutto. Lei era una donna adorabile di natura. Una persona nasce così, non può diventarlo. Un’esperienza unica, quando abbiamo pensato al programma lei mi è venuta in mente subito. Lei era sempre serena, incredibile come una persona possa trasudare un sentimento di questo tipo. Non avevo mai conosciuto qualcuno sereno come lei. Sempre disponibile. Mi fa veramente molto dispiacere. Ci sentivamo spesso, l’ultima volta era successo per Natale. Ma proprio in questi giorni volevo chiamarla, perché non ci telefonavamo da un po’, ma ho saputo in queste ore che a quanto pare stesse già male.