Il fantino polacco non ce l'ha fatta, dopo il ricovero e l'intervento il suo cuore si è fermato per sempre. È morto anche il cavallo

Non ce l’ha fatta il fantino che che è caduto durante una corsa ad ostacoli, lo scorso giovedì, all’ippodromo San Rossore di Pisa. Dominik Pastuszka si è spento in ospedale, dopo giorni di agonia.

Il fantino polacco di 35 anni è caduto ed ha battuto la testa. È stato soccorso e portato in ospedale, dove i medici hanno constatato diverse fratture craniche e un’emorragia cerebrale. Hanno cercato di fare il possibile per salvargli la vita, il team medico lo ha anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa. Per diversi giorni è rimasto ricoverato nel reparto di rianimazione, monitorato dai medici 24 ore su 24. Purtroppo poche ore fa è arrivata la straziante notizia. Il cuore di Dominik Pastuszka si è fermato per sempre.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il suo cavallo da corsa, War Brave, che è stato purtroppo soppresso dal veterinario per via delle sue gravi condizioni.

Quanto accaduto ha sconvolto il mondo dell’ippica. Dominik era papà di una bambina di solo un anno e mezzo. Lascia nel dolore anche la sua compagna e tutti i parenti. Nessuno di aspettava una perdita così improvvisa e non riescono a crederci. Sembra ancora solo un brutto sogno.

La comunità sportiva sta mostrando tutto il proprio supporto e cordoglio alla famiglia del fantino polacco. Numerosi anche i post apparsi sul web, pubblicati dagli appassionati di ippica, che hanno voluto salutare Dominik un’ultima volta. Parole d’amore anche per il suo fedele cavallo, che da tanto tempo era un supporto fondamentale per il suo fantino e, insieme a lui, è volato verso un posto migliore.