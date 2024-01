Alberto Salonicchi ha perso la vita a soli 37 anni, dopo diversi giorni di ricovero in ospedale. Era un noto agente immobiliare in Valdera. La sua scomparsa ha addolorato tantissime persone, che non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto.

Il 19 ottobre, Alberto Salonicchi aveva compiuto 37 anni. Era molto conosciuto tra la comunità, per via del suo lavoro da agente immobiliare e per quello di sua madre, titolare di un distributore di benzina nel comune di Terricciola. Nel 2012, aveva perso il suo papà, colpito da un infarto dopo una giornata di lavoro.

Nei primi giorni del nuovo anno, il 37enne è stato colpito da un malore improvviso, che lo ha costretto al ricovero. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvargli la vita, nonostante abbiano cercato di fare il possibile. Le complicazioni sorte a livello cerebrale, sono state fatali per Alberto. Il suo cuore si è fermato per sempre l’11 gennaio del 2024.

La notizia ha sconvolto tantissime persone, che si sono strette al dolore della famiglia e che hanno scelto di ricordarlo e salutarlo attraverso strazianti post pubblicati sui social network.

Ti vedevo tutti i giorni e quante volte ci siamo ricordati questa foto. Il giorno prima della tragedia ci siamo detti si inizia bene quest’anno pagando e siamo scoppiati a ridere, tra una battuta e un’altra come il nostro solito fare ci siamo salutati.. ho sperato con tutto il cuore in un miracolo.. mi son ripetuta Albe sei forte ritornerai da noi … apro Fb… ed ho letto ciò che non avrei mai e poi mai voluto leggere!! La vita è ingiusta ed io non me ne capacito… non ci sono parole nn riesco a trovarle .. gli occhi pieni di lacrime.. un abbraccio immenso e proteggi la tua famiglia da Lassù!! Ciao Albe❤️ che la terra ti sia lieve!!