Una donna altruista, sempre in prima linea per aiutare gli altri: Anna Zagolin si è spenta a 50 anni circondata dall'amore dei suoi cari

La triste vicenda arriva da Padova, Anna Zagolin si è spenta per sempre all’età di 50 anni. Ha dedicato la sua vita a lavorare come operatrice socio sanitaria dell’Azienda Ospedale Università di Padova, soprattutto nel periodo del Covid, quando era in prima linea 14 ore al giorno per aiutare i suoi pazienti.

Giovedì scorso, Anna Zagolin si è spenta per sempre all’ospedale di Schiavonia. Nel 2021 era stata colpita da un’ischemia, che per due anni l’ha costretta a vivere attaccata ai macchinari. Oggi, chi la conosceva, la ricorda come una donna altruista, amata, sempre pronta a dare se stessa pur di salvare il prossimo. È morta circondata dall’amore della sua famiglia.

Le parole della famiglia di Anna Zigolin

Nel 2021 è stata colpita da un’ischemia midollare che la resa tetraplegica. Grazie ad una bella rete di persone, ci siamo rimboccati le maniche e le siamo stati vicini. Anna era lucida e vigile, riuscivamo a comunicare con lei. Anche da inferma il suo pensiero era per il prossimo. Non l’abbiamo mai sentita lamentarsi, neanche in questi due anni, nemmeno un segno di rabbia, mai una volta.

Queste le parole dei familiari, che hanno ricordato anche quel periodo del Covid, che ha stravolto l’Italia. Anna Zagolin lavorava 14 ore al giorno e non tornava a casa per paura di contagiare la mamma anziana. E, come sottolineato da suo fratello, ha lasciato un vero e proprio segno all’interno dell’ospedale e nel cuore di tutti i suoi pazienti. La sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità, anche il Primo Cittadino ha voluto dedicare qualche parola alla cinquantenne, mostrando tutta la sua vicinanza alla famiglia. Le parole di Luca Manfrin:

Anna era una persona affabile, dolce, molto legata ai suoi genitori, fratelli e nipoti. Abbiamo cercato di dare una mano come amministrazione, con gli amici che hanno aiutato la famiglia ad allestire l’ambiente dove era seguita giorno e notte.

Il ricordo di Anna continuerà a vivere nel cuore di chi le voleva bene, il ricordo di una donna coraggiosa, che ha aiutato tantissime persone mettendo a rischio la sua stessa vita.