Non ce l’ha fatta Giuliano Di Lenardo, dopo un mese da quel terribile giorno ha esalato il suo ultimo respiro

Dopo un mese di preghiere, è arrivata una triste notizia. Giuliano Di Lenardo non ce l’ha fatta, si è spento per sempre all’età di 59 anni.

Val Resia è sotto choc, in tanti si sono stretti al dolore della famiglia. Giuliano Di Lenardo lo scorso 9 dicembre è rimasto vittima di un incidente imprevedibile. Si trovava nel bosco di Oseacco e stava tagliando un albero insieme ai suoi fratelli, in un’area appartenente alla famiglia. Purtroppo la grande pianta l’ha travolto in pieno. Subito è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso e poi trasferito in terapia intensiva.

Giuliano Di Lenardo si è arreso dopo un mese

Per settimane, l’uomo è rimasto ricoverato all’ospedale di Udine e l’intera comunità ha sperato in un miracolo. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Il corpo del 59enne si è arreso.

A confermare la straziante notizia, dopo un mese, è stato il Primo Cittadino di Resia, Anna Micelli. A luglio Giuliano si era unito in matrimonio con la sua compagna, dopo 12 anni di relazione.

Le parole della Sindaca

Per tutte queste settimane abbiamo pregato assieme alla moglie e ai fratelli Sandrino e Alberto. Giuliano era una persona attaccata alla vita, solare e con un sorriso contagioso. Era stimato e apprezzato dai compaesani e da tutti i colleghi del Cartificio Ermolli di Maggio Udinese.

Tutti sono addolorati e in questi giorni stanno inviando il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla moglie e ai parenti del 59enne. Insieme a loro avevano pregato ogni giorno nell’ultimo mese, sperando che l’uomo riuscisse a tornare a casa. A nulla sono serviti i tentativi dei dottori. Dopo 30 giorni tra le mura della struttura sanitaria, Giuliano ha esalato il suo ultimo respiro ed è volato in cielo. L’ultimo addio verrà celebrato il 16 gennaio nella chiesa di Oseacco di Resia.