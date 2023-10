Si chiama Ryan il bambino che a soli 7 anni, è riuscito a salvare la vita di sua madre, senza farsi prendere dall’ansia e dal panico. La donna stupita dal suo atteggiamento, ha voluto raccontarlo a tutti, poiché non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere.

La storia arriva dall’Inghilterra e tutti ora considerano questo bimbo come un vero e proprio eroe. Senza di lui, molto probabilmente la madre avrebbe perso la vita.

La donna ad un quotidiano locale, ha raccontato che aveva dei forti malesseri nella parte addominale. Si è recata dal suo medico di famiglia e quest’ultimo le ha diagnosticato una infezione alle vie urinarie.

Per questo motivo le ha cambiato la cura e le ha dato un nuovo antibiotico. Lei si fidava, ma non credeva che nel giro di pochi istanti, sarebbe avvenuto l’impensabile.

Poco dopo la somministrazione di quel farmaco, la giovane ha iniziato a stare male. Aveva delle difficoltà respiratorie e con la speranza di poter calmare la situazione, ha deciso di usare l’inalatore, ma le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente.

Il bambino nel vedere la madre in quello stato, ha deciso di fare qualcosa. Ha preso il telefono ed ha chiamato i sanitari. Con molta calma e freddezza è riuscito a spiegare i sintomi, ma soprattutto l’indirizzo di casa, in modo da fare arrivare in fretta i soccorritori.

Di solito è un ragazzino ansioso e timido. Non so come abbia fatto perché io sarei andata subito nel panico. In quei minuti continuava a chiedermi se stavo bene. Gli dicevo di sì, per non farlo preoccupare, ma ad un certo punto la situazione è precipitata.

Quando me lo ha chiesto di nuovo ho scosso la testa perché non potevo più parlare. Non riuscivo proprio a pronunciare nessuna parole, solo un sibilo.