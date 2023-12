Non ce l’ha fatta il piccolo Mattia Gabriele Micarone, si è spento per sempre a soli 4 anni. Una lotta quotidiana la sua, che alla fine ha stremato il suo cuoricino.

Mattia Gabriele Micarone ha lottato ogni giorno contro una cardiopatia congenita. I medici che lo hanno accudito, hanno fatto il possibile per tenerlo in vita e gli sono rimasti accanto fino all’ultimo istante. Si è spento per sempre, a soli 4 anni, tra le mura dell’ospedale di Pescara.

La notizia ha spezzato il cuore dell’intera comunità. Tutti si sono stretti al dolore della sua famiglia, per sostenerla ed aiutarla in un momento di immenso dolore. Numerosi anche i dolci messaggi pubblicati sui social, per ricordare e salutare Mattia Gabriele un’ultima volta.

È nato con una malattia al cuore, ha trascorso tutta la sua vita a combattere tra le mura dell’ospedale. Quelle persone in camice bianco erano diventate sue amiche. Purtroppo, nonostante i medici abbiano cercato di fare il possibile e di sostenerlo passo dopo passo, il piccolo non è riuscito a superare i 4 anni d’età. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti quelli che hanno conosciuto la sua storia e visto il suo sorriso.

Il bambino di 4 anni lascia la mamma Roberta e il papà Simone, il fratellino Carlo, i nonni, gli zii, i cugini e i parenti tutti.

Oggi, alle 16:00, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in via Vespucci a Pescara, verrà celebrato il funerale del piccolo Mattia Gabriele.

Il commovente messaggio della mamma del piccolo Mattia Gabriele Micarone

Un ultimo messaggio, straziante, che mamma Roberta ha affidato ai social: