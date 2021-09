Dopo l’ultima notizia arrivata sul caso della sua bambina Denise Pipitone, Piera Maggio continua a chiedere verità e giustizia e a ringraziare tutti coloro che le stanno mostrando affetto e vicinanza dopo l’ennesima delusione.

Sono ben 17 anni che questa mamma combatte e che non perde la speranza di riabbracciare la sua bambina ancora viva.

Semplicemente grazie di cuore a tutti coloro che ci sono vicini, che ci aiutano nella ricerca di Denise, in ogni modo e con ogni mezzo. Non finisce qui, non così… #NoiNonMolliamo! In un paese civile i Bambini NON spariscono nel nulla.

La Procura di Marsala, dopo 3 mesi di indagini, ha presentato richiesta di archiviazione per due indagati: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Due nomi ricorrenti nel caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004.

Anna Corona è l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone ed è la mamma Jessica Pulizzi. Giuseppe Della Chiave è invece il nipote di Battista Della Chiave, l’anziano sordomuto che aveva raccontato di aver visto la bimba sul motorino e poi su una barca.

Come ha spiegato il legale della famiglia Giacomo Frazzitta, nessun commento dopo la decisione della Procura. Ma con la richiesta di archiviazione, ora potranno visionare il fascicolo delle nuove indagini svolte dalla Procura. Potranno anche, come previsto dalla legge, presentare opposizione al giudice.

Piera Maggio continua a rivolgere appelli a tutti coloro che sanno la verità è che nonostante siano passati 17 anni, continuano a rimanere in silenzio. Forse per paura di qualcosa, una bambina di quasi 4 anni non può sparire nel nulla in pieno giorno. I rapitori di Denise Pipitone camminano per strada, mentre una madre ed un padre continuano a cercare la loro amata bambina. Due genitori che vogliono far sapere che loro non si arrenderanno mai, finché non verrà fuori la verità.

Denise merita giustizia e soprattutto tutta l’Italia merita di sapere la verità.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: