Sono emersi ulteriori dettagli sulla scomparsa e sul ritrovamento di Benedetta Cristofani, la 12enne che si è presentata da sola in Caserma, a dire che era lei la persona che stavano cercando. In queste ore stanno venendo fuori nuovi contorni su questa vicenda.

Dopo 5 giorni dalla sua misteriosa fuga volontaria, la ragazzina si è recata da sola in caserma, per dire che stavano cercando. Da ciò che riporta il quotidiano l’Agi, al suo arrivo ai Carabinieri ha detto:

Sono io Benedetta, so che mi state cercando. Vi chiedo solo una cosa: io non voglio stare con mio padre!

Il papà Roberto è stato il primo a pubblicare diversi appelli sui social, dopo la sua scomparsa. Ha pubblicato diversi post in cui chiedeva aiuto a tutti, con la speranza di ritrovare sua figlia il prima possibile.

Benedetta era ospite di una casa famiglia, era arrivata lì pochi giorni prima. Tuttavia, a causa di una discussione con gli operatori, per l’utilizzo del telefono, nella serata di venerdì 4 agosto, si era allontanata con un autobus, portando con sé solo un trolley.

Dalla denuncia, le ricerche sono partite tempestivamente. Per fortuna dopo 5 giorni il lieto fine. Benedetta si era nascosta a casa di alcuni amici della madre a Roma ed ora sta bene.

Le indagini sulla vicenda di Benedetta Cristofani

La madre in uno strano post sui social, aveva chiesto di proteggere la figlia dal padre, dalle forze dell’ordine ed anche dall’amministrazione pubblica. Per questo l’ipotesi è proprio che questa vicenda sia per una presunta disputa familiare.

Nessuno sa bene quello che ora potrebbe accadere, ma la cosa certa è che per ora Benedetta è in un’altra casa famiglia. Però saranno solo le ulteriori indagini da parte dei Carabinieri di Roma, a far luce su questo allontanamento.

La buona notizia è proprio che la 12enne sta bene e che non risulta essere ancora scomparsa, come ancora tanti minori in Italia. Saranno solo gli altri accertamenti a dare delle risposte sull’accaduto.