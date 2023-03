Ha vinto la sua battaglia, Teresa Cilia ha sconfitto il mostro, ma non potrà avere figli: il duro sfogo dell'ex tronista sui social

Un duro sfogo, quello di Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne. Aveva già raccontato di aver combattuto, in passato, contro un brutto male all’utero.

Teresa Cilia ha sempre condiviso ogni momento della sua lotta contro quell’intruso, cercando di sostenere tutte le donne nella sua stessa situazione e sensibilizzare tutti sul tumore all’utero.

Recentemente, l’ex tronista del noto programma condotto da Maria De Filippi, si è sfogata su TikTok, raccontando quanto di orribile quel mostro ha lasciato nel suo corpo.

Lo ha sconfitto, ha scelto la vita e ne è uscita vincitrice. Ma non potrà mai avere figli, non potrà mai diventare mamma in modo naturale.

Molti sanno che io ho avuto un tumore, ma non sanno cosa mi ha lasciato. Purtroppo c’è una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli.

Teresa Cilia ha raccontato che tutto è iniziato quando aveva 24 anni. Ha scoperto di avere un intruso nel suo corpo e ha reagito con una forza e un coraggio incredibili. Oggi, si sente fortunata, perché ha scelto la vita ed ha vinto. Ma quel desiderio di diventare mamma, non potrà mai realizzarlo:

Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione. Purtroppo però questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma. Con forza e coraggio ho scelto di vita, abbandonando l’idea di diventare mamma, argomento che fa male, ma questo video vuole dimostrare che nonostante tutto sono una donna fortunata. La vita deve andare avanti.

Aveva raccontato che si era affidata alla fede e grazie a Dio, era riuscita a vincere l’intruso. E oggi è grata alla vita, anche se vive con la paura.

Dopo il suo commovente video, l’ex tronista ha ricevuto un’incredibile ondata di affetto.