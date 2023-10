Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro, ma Alessandro Cantafio non è mai rientrato. Ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale, verificatosi sulla via del Mare, a Roma. Era un giovane papà di soli 33 anni.

È stata proprio la sua compagna a trovare il suo corpo ormai privo di vita sull’asfalto. Non vedendolo tornare a casa, dopo che lo stesso le aveva detto di aver finito di lavorare, la donna è salita a bordo della sua auto, insieme al loro figlioletto di soli 9 mesi ed è andata a cercarlo, guidando in direzione Ostia.

All’altezza di Vitinia, ha fatto la drammatica scoperta. Il suo compagno e papà del bambino, giaceva a terra, privo di vita, accanto alla sua moto.

Stava tornando dal lavoro e invece non è mai arrivato a casa. Ha lasciato me e il nostro bimbo di 9 mesi.

Era le due del mattino dello scorso sabato. Alessandro Cantafio si è scontrato contro una Smart. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Il conducente della vettura, invece, non ha riportato conseguenze, ma è stato trasportato in ospedale per tutti i controlli necessari. Alcuni testimoni hanno raccontato che sarebbe stato proprio il guidatore della Smart a sbandare e ad invadere la corsia del giovane papà, che era bordo della sua moto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, il conducente sarà ascoltato nelle prossime ore. Per ora, nessuna ipotesi è esclusa. Dal malore al sorpasso azzardato. Il guidatore della smart è accusato di delitto stradale.

Numerosi i messaggi pubblicati sul web nelle ultime ore, amici e conoscenti che hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta. E che hanno voluto mostrare la propria vicinanza alla sua compagna, rimasta sola con il loro bambino di soli 9 mesi.

Il solo pensiero di come abbia trovato il suo compagno, ha spezzato il cuore di tutti. Sentiva che qualcosa non andava, non era possibile che non fosse ancora rincasato. Così ha preso il loro bambino ed è uscita a cercarlo. Ha trovato il suo compagno senza vita sull’asfalto.