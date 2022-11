Si chiamava Renzo Maccapani, l’uomo che ha perso la vita a 56 anni a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.

Cerca 2 anni fa, poiché non riusciva a pagare le bollette, gli avevano staccato tutte le utenze. Renzo Maccapani viveva grazia di un generatore di corrente a gasolio. Ma pochi giorni fa è accaduto qualcosa di imprevedibile.

La vicenda si è verificata in provincia di Rovigo, precisamente nel comune italiano di Taglio di Po. A fare la triste scoperta, è stato un collega, che preoccupato dal fatto che non arrivava sul posto di lavoro, è andato a casa sua per assicurarsi che stesse bene. Renzo Maccapani era un operatore ecologico.

Immediatamente, è stato lanciato l’allarme ai soccorritori e alle forze dell’ordine. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del 56enne, era già troppo tardi.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, potrebbe essere accaduto che a seguito della pioggia, l’uomo possa aver deciso di portare il generatore all’interno della casa. Questo potrebbe aver continuato a produrre fumi tossici, che lo hanno intossicato e portato al decesso.

La sindaca del comune ha annullato tutte gli eventi programmati e ha voluto pubblicare un post a nome dell’intera comunità. Ecco le sue parole: