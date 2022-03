Nonna Margherita è stata male: il video condiviso di nuovo dalla nipote sui social per far capire il rapporto con i familiari

In queste ultime ore Mariagrazia Imperatrice è tornata sui social per postare un vecchio video di Nonna Margherita, in cui purtroppo è stata male. In tanti hanno commentato quelle immagini così crude e terribili, hanno voluto scrivere parole d’affetto per la signora.

La ragazza che in realtà vive a Londra, solo pochi giorni fa ha subito un tragico lutto. Il nonno, marito della nonna star dei social, è morto a causa di un arresto cardiaco.

Mariagrazia Imperatrice in questi ultimi tempi ha fatto preoccupare tanto i membri della sua famiglia. Questo perché a causa di un malore al petto, è stata ricoverata in ospedale.

Per giorni i medici hanno deciso di tenerla sotto controllo. A causa di una crisi, hanno anche scelto di trasferirla in terapia intensiva. Però per fortuna, è potuta tornare a casa.

Tuttavia, dopo la morte del nonno ci sono state delle discussioni in famiglia, che continuano ormai da tempo. Infatti tra lei ed alcuni suoi zii non corre buon sangue. Di conseguenza in queste ultime ore ha condiviso di nuovo un vecchio video di Nonna Margherita che era in gravi condizioni.

Era di agosto 2020, ma lo ha voluto pubblicare per far capire a tutti cosa stava accadendo tra loro ed alcuni parenti.

Il messaggio di Mariagrazia Imperatrice per il video di Nonna Margherita

Mi rendo conto sia un’immagine molto dura. Il motivo per la quale ho deciso di condividere è con lo scopo di sensibilizzare la coscienza di tanti FIGLI, NIPOTI e PARENTI. Spesso e soprattutto in questi giorni di festa, decidono di dimenticare chi ci ha cresciuto e si è preso cura di noi sin da subito. Purtroppo la vita, ad un certo punto rende il tuo corpo fragile nonostante la grande forza d’animo, nonostante la grande voglia di vivere.

