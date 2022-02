Nonna Margherita pubblica un video sui social in cui piange e si dispera per la nipote

Sono ancora molto gravi le condizioni di Mariagrazia Imperatrice, la nipote di Nonna Margherita, l’anziana signora star del web. Pochi giorni fa la donna ha pubblicato un video in lacrime sui social, poiché è ancora molto preoccupata per la ragazza.

Purtroppo non risultano esserci miglioramenti sulle condizioni della giovane influencer. La famiglia che si trova a Napoli, infatti è molto preoccupata.

Mariagrazia è ricoverata al Saint Thomas’ Hospital di Londra, dove vive e lavora. I medici hanno deciso di tenerla sotto osservazione dallo scorso 11 febbraio, poiché quando era arrivata in pronto soccorso, si sono resi conto che la situazione era critica.

La stessa ragazza pochi giorni prima aveva pubblicato delle storie su Instagram, in cui diceva di accusare uno strano dolore al petto. Credeva che il malore fosse dovuto ad un colpo di vento.

Tuttavia, con il passare dei giorni la situazione è peggiorata di gran lunga. Infatti ha deciso di recarsi in ospedale per un controllo. I dottori hanno scelto di ricoverarla nel reparto di cardiologia.

La notte è stata molto male ed hanno dovuto trasferirla in terapia intensiva. La nonna sui social ha detto che l’hanno sottoposta ad una cura, ma che purtroppo non sta portando ai risultati sperati. Di conseguenza dovrebbero cambiarla.

Il video di Nonna Margherita per la nipote

La signora star dei social in questi ultimi giorni ha pubblicato un video, in cui stava piangendo. Ha detto che non vuole festeggiare il suo onomastico, poiché è ancora molto preoccupata per la ragazza.

Inoltre, ha detto che non mangia da giorni e che spera che Mariagrazia torni presto a casa. Era disperata e tanti follower nel sentire le sue parole si sono commossi.

Nonna Margherita ha scelto anche di non pubblicare più aggiornamenti fino a quando la situazione della nipote non migliora. Ha molta paura per le sue sorti e tutta la famiglia è in ansia per quello che sta vivendo.