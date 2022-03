Nonna Margherita è tornata sui social per difendere la nipote dagli attacchi che ha subito mentre era in ospedale

Nella giornata di lunedì 14 marzo, Nonna Margherita e sua nipote Mariagrazia Imperatrice, sono tornate sui social per parlare degli attacchi che hanno subito. Le due donne in un video hanno detto tutto ciò che la ragazza ha subito, nei giorni in cui è stata ricoverata in ospedale.

La giovane influencer napoletana, a causa di un malore, ha vissuto dei momenti davvero difficili proprio mentre era a Londra, città dove vive e lavora.

Inoltre, pochi giorni dopo le sue dimissioni, la stessa famiglia ha subito una perdita dolorosa e straziante. Il marito di Nonna Margherita, è morto in seguito ad un arresto cardiaco, che non gli ha lasciato scampo.

Le due donne insieme ai loro cari, hanno vissuto dei momenti davvero tristi. Tuttavia, negli ultimi giorni hanno voluto anche raccontare quello che hanno vissuto mentre la giovane era ricoverata in ospedale.

Nonna Margherita in quelle settimane ci teneva ad aggiornare tutti i suoi follower delle condizioni della nipote. In alcuni video ha anche pianto, poiché sperava di poter stare vicino alla ragazza, ma questo ovviamente non era possibile.

In quei giorni però, l’anziana signora star dei social, ha raccontato di aver ricevuto molte critiche da parte dei suoi seguaci, che l’accusavano di aver inventato tutto.

Le parole di Nonna Margherita su queste accuse

La nonna non è riuscita a rimanere in silenzio dopo quanto accaduto. In un post sul web, ha deciso di rivolgersi proprio a quelle persone che le accusavano di fingere tutto. Nella didascalia ha scritto:

Siamo nel periodo Pre-Pasquale e tutti conoscere il significato di questo periodo, stare denigrando ed offendendo una ragazza che è cresciuta senza l’amore del padre e si è dovuta creare da sola, in un paese lontano da casa.

