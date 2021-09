Il mondo della televisione piange la morte di Norm MacDonald. L’attore, autore e comico, diventato famosissimo negli ultimi anni in Canada, Australia e Stati Uniti D’America, si è dovuto arrendere ad una lunga ed estenuante malattia che lo affliggeva da 9 anni. Anni in cui lui non ha mai voluto che il suo pubblico sapesse delle sue condizioni di salute. Scelta che, al momento della morte, ha colto tantissimi fan di assoluta sorpresa.

Quando una malattia colpisce i personaggi noti dello spettacolo, ci sono modi diversi in cui loro decidono di affrontare la cosa.

Abbiamo letto della tragedia della piccola Laura Powell, ad esempio. Lei ha saputo di avere un cancro molto aggressivo quando aveva soltanto 9 anni. Da quel momento, la giovane influencer ha scelto di documentare tutta la sua lotta sul suo canale YouTube, con l’intento di infondere coraggio a tutti coloro che stavano vivendo la sua stessa situazione. Laura la sua battaglia l’ha persa qualche giorno fa, a soli 15 anni, accerchiata dall’affetto della sua mamma e del suo papà.

Poi, c’è chi decide di vivere la propria situazione all’oscuro della luce dei riflettori. E questo è stato proprio il caso dell’attore e comico canadese Norm MacDonald. Lui ha lottato per 9 anni con un tumore, ma ha deciso di non far divulgare mai la notizia. Il motivo di questa scelta, hanno spiegato i suoi familiari, è legato al fatto che lui non ha mai voluto che la diagnosi influisse sul modo in cui il pubblico o i suoi cari lo vedevano.

La carriera di Norm MacDonald

Nato a Quebec City, in Canada, nel 1959, MacDonald aveva iniziato la sua carriera come stand up comedian, per poi gettarsi nel campo della recitazione. Era conosciuto soprattutto per aver preso parte al Saturday Night Live per ben cinque stagioni e per essere stato uno degli ospiti più frequenti nel talk show del grande Conan O’Brien.

Degne di nota anche le sue esperienze attoriali, in serie tv i cui successi hanno anche evaso i confini del suo paese. In My Name is Earl, per esempio, ha vestito i panni di un ricco magnate. In The Middle, altra serie diventata famosa anche in Italia, interpretava Rusty, il fratello di Mike.

Il popolo della tv, del cinema e dello spettacolo, è rimasto scioccato dalla notizia della sua morte. In tantissimi hanno voluto pubblicare dei messaggi di cordoglio tramite i canali social.

