Fedez, la gaffe romantica nei confronti di Chiara Ferragni

In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di trascorrere una bellissima vacanza in Liguria, nella magica Portofino. I due non hanno perso occasione per immortalare i bellissimi momenti di questa vacanza così come quello della gaffe romantica di cui si è reso protagonista Fedez nei confronti di sua moglie.

I Ferragnez hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax nella bellissima Portofino. Tra i tanti magici momenti passati in questo paradiso, uno non è passato inosservato agli occhi dei moltissimi followers della coppia. Stiamo parlando di una cena organizzata sul terrazzo dell’hotel dove ha alloggiato la coppia più famosa del web.

Il rapper, che in questi giorni sta spopolando con la nuova hit ‘Mille’, ha pensato bene di organizzare una cenetta romantica per la sua dolce metà. Come documentato dai social, tutto è stato preparato alla perfezione. Alcuni dettagli, quali lanterne e candele, hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Fedez, la gaffe commessa nei confronti di Chiara Ferragni

Una serata davvero perfetta quella organizzata da Fedez nei confronti di sua moglie Chiara in cui, però, non è passata inosservata la gaffe romantica commessa dal rapper.

Arrivato il momento della romantica cena con l’imprenditrice digitale, Fedez ha cercato di spostare la sedia in modo da stupire sua moglie e farla accomodare. Proprio in questo momento, però, si è verificata l’inaspettata e divertente gaffe. Infatti, nell’atto di compiere questo gesto, Fedez ha sbattuto contro alcune lanterne facendole cadere a terra.

Il tutto si è svolto sotto i rimproveri dell’imprenditrice digitale la quale ha richiamato suo marito sottolineando la sua estrema sbadataggine. Tuttavia, nonostante questo incidente di percorso, sembra che la coppia abbia molto apprezzato la cena. Non è potuta mancare la pubblicazione degli scatti della magica serata trascorsa dai Ferragnez. La coppia ha voluto condividere con i loro fan i momenti più belli della loro vacanza.