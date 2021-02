Noto scrittore ricoverato d’urgenza con una donna: indagini in corso

Valerio Massimo Manfredi, scrittore e storico, è stato rinvenuto in un appartamento a Roma privo di sensi, assieme a una donna: i due sarebbero rimasti intossicati da una fuga di monossido di carbonio. Forse una perdita di caldaia. Ma fino a questo momento si brancola nel campo delle ipotesi. Gli accertamenti delle Forze dell’Ordine sono ancora in corso.

Valerio Massimo Manfredi rinvenuto privo di sensi

A suonare l’allarme è stata la figlia, che, non riuscendo ad entrare nell’abitazione, ha interpellato i vigili del fuoco. Nello stretto immediato sono giunti gli agenti del commissariato di Trastevere. I due erano a letto (lei non è sua moglie). Manfredi è stato ricoverato presso l’ospedale San Camillo e verso le 19 è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Grosseto, dove verrà curato nella camera iperbarica, la donna all’Umberto I.

Pronto soccorso contattato il giorno prima

La squadra dei pompieri ha evacuato il complesso immobiliare in cui si trova l’appartamento, in modo da stabilire da dove sia partita la perdita di monossido di carbonio. Nessuno dei due sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

La notte precedente Valerio Massimo Manfredi era stato colto da malore all’interno di casa sua ed era ricorso alle cure del pronto soccorso. Un particolare che potrebbe indicare come forse già da prima qualcosa non quadrava.

Appuntamento rimandato

Il 77enne, noto per i suoi romanzi storici, ma anche accademico, archeologo, conduttore tv e sceneggiatore, era atteso mercoledì a Genazzano per fare da testimonial al progetto Around the library, la cultura fa sistema, con il patrocinio della Regione Lazio. Un autista era passato a prenderlo a Roma, ma in quel momento era appunto in ospedale.

Valerio Massimo Manfredi: indagini in corso

Gli organizzatori dell’evento lo avevano esortato a rimanere nella capitale, ma lui aveva garantito di essersi ripreso e, sebbene con tre ore di ritardo, aveva raggiunto il centro dell’area prenestina. Sul dramma il commissariato Trastevere sta svolgendo le indagini opportune.