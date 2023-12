Non ce l’ha fatta purtroppo Federica Pescio, una ragazza di soli 15 anni che solo due mesi fa aveva scoperto di essere affetta da Vasculite. Sia lei che i medici, hanno cercato di fare il possibile per cercare di aiutarla, ma una complicanza improvvisa, non le ha lasciato scampo.

A nulla sono serviti i tentativi di tenerla in vita. Ora tutti sono sconvolti da questa perdita così grave e straziante, che ha spezzato i cuori di tutti.

Federica Pescio aveva solamente 15 anni, con i genitori viveva a Novara. Frequentava il secondo anno del liceo linguistico e come i ragazzi della sua età, aveva delle grandi passioni.

Era una delle atlete della Libertas ed anche il teatro. Ad ottobre di quest’anno le avevano diagnosticato quel brutto male, che nel giro di poco tempo, sembrava essere ormai sotto controllo.

Infatti dopo un breve ricoverato all’ospedale, era anche potuta tornare prima a casa e poi a scuola. Tuttavia, è nella notte che tra giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, che ha avuto una complicazione improvvisa.

I medici l’hanno presto ricoverata al nosocomio Regina Margherita, di Torino. I dottori sin da subito hanno cercato di fare il possibile, per riuscire ad aiutarla, ma la situazione è apparsa disperata sin da subito.

Il decesso di Federica Pescio dopo il peggioramento

Purtroppo è proprio nella giornata di martedì 19 dicembre, che è avvenuto l’impensabile. La malattia, che aveva compromesso tutto il sistema immunitario della ragazza, ha avuto la meglio su di lei.

In quella giornata, il cuore di Federica ha cessato di battere per sempre. In tanti in queste ore hanno voluto pubblicare un post sui social, per poterla ricordare ed anche per mostrare vicinanza a tutti i suoi cari.

La 15enne ha lasciato la mamma Alessandra, il padre Michele e tutti i suoi parenti ed amici. Il funerale è in programma per venerdì 22 dicembre, nella chiesa San Martino, di Novara.