Rimane coinvolta in un incidente, ma non era in pericolo di vita: dopo una settimana Francesca Usella è morta a 35 anni

Una notizia davvero straziante è quella arrivata in queste ultime ore. Purtroppo Francesca Usella, di soli 35 anni, è deceduta una settimana dopo il sinistro in cui è rimasta coinvolta. Quando l’hanno ricoverata in ospedale, non sembrava essere in pericolo di vita.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, non è ancora chiaro se decideranno o meno di avviare un’indagine. In tanti in queste ore la stanno ricordando con dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato la scorsa settimana. Precisamente lungo la statale 129, Nuoro-Macomer, una delle strade più pericolose della Sardegna, perché già teatro di gravi sinistri.

Francesca era a bordo della sua macchina, stava viaggiando dal comune di Orotelli, alla città di Nuoro. Probabilmente stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro o stava andando a fare delle commissioni.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua macchina. Purtroppo è uscita fuori strada ed alla fine ha finito la sua corsa contro un muraglione.

Al momento non risultano esserci altri mezzi coinvolti. I passanti vista la gravità del sinistro, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto tempestivamente.

Il decesso di Francesca Usella dopo il peggioramento improvviso

CREDIT: JANAS TV

L’hanno trasportata all’ospedale di Nuoro ed è proprio qui che dopo diversi giorni, le sue condizioni risultavano essere migliorate. Alcuni quotidiano affermano che non era ricoverata in terapia intensiva e che non era in pericolo di vita.

Tuttavia, è nel weekend che è avvenuto l’improvviso peggioramento. Purtroppo i tentativi dei medici di tenerla in vita, sono risultati essere del tutto vani. Nella giornata di domenica 4 febbraio, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Questa scomparsa così improvvisa e straziante ha lasciato dolore e sconforto nei cuori di chi la conosceva. In tanti ora stanno pubblicando per lei dei messaggi di cordoglio sui social. Una sua amica, per Francesca, ha scritto: “Vola dalla tua mamma, è lì che ti aspetta!”