Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella tarda serata di martedì 14 febbraio, nella provincia di Nuoro, in Sardegna. Una donna di 42 anni, chiamata Lucia Virdis, che lavorava come infermiera, ha perso la vita mentre tornava a casa.

In tanti in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per la donna, ma soprattutto per i suoi cari, vista la grave ed improvvisa perdita che hanno subito.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 23 di martedì 14 febbraio. Precisamente lungo la strada statale 197 che porta da Furtei a Villamar, in provincia di Nuoro.

Lucia quella stessa mattina aveva pubblicato una foto sui social, con scritto: “Go!” Stava andando a lavoro per il suo turno. La giornata per lei sembrava procedere normalmente.

Dopo aver finito il suo turno, ha ripreso la sua auto e stava tornando a casa, quando all’improvviso, lungo il tragitto e per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un’altra macchina.

Lo scontro è apparso molto grave sin da subito. Le due vetture erano completamente distrutte. I passanti per questo motivo hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche ai carabinieri.

Il decesso di Lucia Virdis dopo il sinistro

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per salvare la vita della giovane infermiera, non hanno potuto fare nulla. I vigili del fuoco l’hanno dovuta liberare dalle lamiere del suo veicolo, ma la donna era ormai deceduta.

L’altro automobilista, un uomo di 32 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Tuttavia, non risulta essere in condizioni molto gravi.

Le informazioni su questo sinistro sono ancora molto frammentarie. L’unica cosa certa, è che è avvenuto perché uno dei due ha invaso la corsia di marcia opposta. Ora spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.