Sebastiano smentisce le accuse della nuova testimone, ma per il legale non è affatto così

Federica Sciarelli è tornata sul caso di Liliana Resinovich durante la puntata di ieri. Dal giorno della scomparsa della donna di Trieste, Chi l’ha visto si occupa del caso e negli ultimi giorni le inviate del programma hanno scoperto nuovi ed inaspettati dettagli.

Credit: Chi l’ha visto?

Si era già parlato di una nuova testimonianza che punta il dito contro il marito Sebastiano Visintin. Si tratta di un’albergatrice che spesso ospitava Liliana Resinovich e il marito nella sua struttura e tra loro era nata un’amicizia. Ha spiegato di aver avuto paura proprio dell’uomo, per questo è rimasta in silenzio per tanto tempo. Ora però sente il bisogno di avere la coscienza pulita. Ma cosa ha rivelato?

Durante gli scorsi servizi di Chi l’ha visto, l’albergatrice ha raccontato di aver avuto una strana telefonata con Sebastiano, durante la quale lui si era lasciato scappare che “era stato un incidente”:

Poi si è corretto e mi ha detto: ‘Cosa sto dicendo, sono fuori di testa’.

Credit: Chi l’ha visto?

Ha raccontato di aver assistito ad un litigio tra i due, durante la loro permanenza nella sua struttura e di una particolare richiesta di Liliana. In confidenza le aveva chiesto di poter avere due letti separati, perché non sopportava più il marito. Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, la donna ha rivelato altri dettagli. La famiglia Resinovich ha già depositato tutto in Procura. Per il fratello Sergio la testimonianza dell’albergatrice sarebbe attendibile, ci sarebbero prove e messaggi tra lei e Sebastiano.

Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che era fermo perché aveva la macchina in panne e mi ha chiesto di andare ad aiutarlo. Io ho avuto paura dopo le sue chiamate insistenti, così ho mandato un mio amico trasportatore. Lui poi mi ha detto che quando è andato lì e Sebastiano lo ha visto, gli ha detto che la macchina era ok. Ha messo in moto ed è andato via. Non ha avuto bisogno di assistenza.

Per quale motivo l’uomo avrebbe finto di avere la macchina rotta e avrebbe chiamato proprio l’albergatrice? L’inviata di Chi l’ha visto ha telefonato a Sebastiano Visintin per dargli la possibilità di replicare. Il marito di Liliana ha accusato la donna di aver detto solo bugie e ha spiegato che quell’amico, invece, lo avrebbe trainato.

Lei adesso dopo due anni e mezzo viene fuori questa storia? E poi cosa cambia scusa? Mi ha trainato, ero parcheggiato lì, ho telefonato lei mi ha mandato un signore, mi ha trainato. Lei si è autosuggestionata un po’ dalle sue idee, trascinata dalle trasmissioni. Si è fatta una sua idea, nei miei confronti ha avuto… mi ha attaccato dicendomi alcune cose.

Credit: Chi l’ha visto?

L’avvocato della famiglia di Liliana, al termine del servizio, si è detto convinto del fatto che Sebastiano abbia mentito durante la chiamata: