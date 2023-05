Nuovi dettagli su quanto accaduto a Elisa Maietti, la 33enne che ha perso la vita subito dopo aver dato alla luce la sua bambina.

Elisa Maietti ha portato avanti una gravidanza senza complicazioni e, arrivato il momento, si è recata in ospedale per dare alla luce quella piccola vita che era cresciuta dentro di lei. Mancava poco e avrebbe abbracciato la sua bambina. Tuttavia, le cose non sono andate come tutti avevano immaginato.

Dopo l’ingresso nel reparto di ostetricia dell’ospedale Sant’Anna di Cona, mamma e figlia non si sono mai conosciute.

Ci sono volute due ore di travaglio, per il primo pianto della neonata. I medici erano pronti a prendersi cura di entrambe, ma le cose sono precipitate in modo incontrollabile.

Subito dopo il parto, Elisa ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco, poi è arrivato il vomito e, infine, il coma. Quel coma dal quale non si mai più svegliata. Elisa è morta tra le mura della struttura ospedaliera, a soli 33 anni e senza mai aver conosciuto sua figlia.

I medici hanno evidenziato, come causa del decesso, un’emorragia cerebrale. Forse Elisa ha sentito piangere la sua piccola, forse è riuscita a guardarla almeno una volta o forse no. Ma di sicuro non potrà mai conoscerla. La sua vicenda ha scosso la famiglia e l’intera comunità .

Spetterà ora ai medici capire cosa sia davvero accaduto durate il parto e cosa abbia scatenato le gravi complicazioni nel corpo della neo-mamma. Non è ancora chiaro se verrà o meno effettuata l’autopsia. L’unica cosa certa, è che nulla avrebbe mai potuto presagire quanto accaduto. Nessun segnale negativo in gravidanza e al suo ingresso in ospedale. Elisa Maietti stava bene ed era pronta per dare alla luce la sua bellissima bambina.

Le sue amiche più care, l’hanno salutata così: