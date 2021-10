Amici 21, la rivelazione di Luigi Strangis a Rudy Zerbi sulla sua malattia

All’interno della scuola di Amici 21 uno degli allievi, Luigi Strangis, si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo il suo privato. Il cantante ha svelato al suo maestro di canto, Rudy Zerbi, di avere il diabete, raccontando dunque alcuni aspetti riguardo il suo stato di salute.

In seguito al provvedimento disciplinare che lo ha coinvolto, Luigi Strangis ha avuto un confronto con il professore di canto Rudy Zerbi. Dopo il colloquio avuto con il maestro, Luigi Strangis non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime, confessando a Rudy la sua malattia.

Amici 21, la confessione di Luigi Strangis a Rudy Zerbi: “Ho il diabete”

Queste sono state le parole dell’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi:

Per il problema che ho evito lo stress e prendo in questo modo le cose. Ho il diabete. Lo stress influisce sulla glicemia e su tutto. Quindi cerco sempre di lasciare andare.

Inutile dire che la confessione del cantante ha lasciato il maestro di canto letteralmente senza parole. Luigi infatti porta sul braccio un cerotto, un dispositivo in grado di controllare il livello di glicemia.

Dopo la rivelazione fatta da Luigi Strangis non è tardata ad arrivare la risposta di Rudy. Il professore, dunque, si è mostrato molto sensibile nei confronti del giovane, al quale ha rivolto parole di conforto:

Visto che sei una persona che ha una sensibilità e un valore artistico cerca di non giocarti questa occasione.

Le parole del maestro di canto sono state pronunciate in riferimento alla sfida che il cantante ha dovuto affrontare insieme ad altri quattro allievi dopo il provvedimento disciplinare ricevuto. In merito a ciò, Luigi Strangis ha sottolineato tutto l’impegno impiegato per vincere la competizione.

Alla parole pronunciate da Rudy Zerbi, infatti, l’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha risposto: