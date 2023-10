Fedez in occasione del suo compleanno si mostra felice sui social: l'emocromo sta bene ed è potuto andare a Manchester per i Blink 182

Ieri è stata una giornata davvero importante per Fedez. Questo perché oltre a compiere 34 anni, si è sottoposto a degli esami dopo il malore e le sue condizioni ora risultano essere molto buone. Infatti insieme alla moglie si è recato a Manchester per vedere i Blink 182.

Una notizia bellissima, che ha portato la famosa coppia a festeggiare insieme questo momento, con un viaggio che ovviamente non potranno mai dimenticare.

Il famoso rapper il 15 ottobre ha compiuto 34 anni. Per lui la cosa più importante non è stata la data, ma i risultati delle analisi a cui si è sottoposto dopo il malore ed il ricovero in ospedale.

Fedez lo scorso giovedì 29 settembre, ha avuto un malore. Nella sua intervista con Il Corriere della Sera ha detto che in realtà aveva appena messo i figli a letto, quando all’improvviso è svenuto.

Da qui il tempestivo intervento dell’ambulanza ed il ricovero in ospedale. I medici dai controlli, hanno scoperto che aveva due ulcere ed un’emorragia. Per questo lo hanno sottoposto ad un intervento e poi a delle trasfusioni.

Proprio in merito a questo argomento, appena dimesso Fedez ci ha tenuto a ringraziare i donatori, poiché senza di loro, lui non sarebbe mai sopravvissuto.

I nuovi controlli ed i risultati degli esami di Fedez

Fedez in questi giorni ha mostrato sul suo profilo social, la gioia di essere tornato a casa e soprattutto di poter passare del tempo con la famiglia. Nel giorno del suo compleanno, per aggiornare tutti ha dichiarato:

Oggi è una giornata importante, non perché è il mio compleanno. Ho fatto gli esami: l’emocromo è quasi ok, poi i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182.

Dietro di lui c’era la moglie Chiara Ferragni ed insieme stavano festeggiando questo momento così felice. Successivamente sempre insieme si sono mostrati in alcune foto con le valigie, per andare a Manchester.