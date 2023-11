Dopo le ultime notizie emerse su un peggioramento delle condizioni di salute di Bruce Willis, ha deciso di rompere il silenzio la moglie Emma Heming. Più volte la donna ha sottolineato quanto sia stato difficile accettare quella diagnosi, che dopo mesi ha finalmente un nome. Questa volta si è però detta molto più fiduciosa rispetto al passato.

Ho molta più speranza oggi di quanto ne avessi quando Bruce ha ricevuto la sua prima diagnosi. Oggi so molto di più su questa malattia e sono connessa a un’incredibile comunità che mi supporta moltissimo. Ho una nuova speranza perché so di aver trovato un nuovo scopo. Uno scopo che, lo ammetto, non avrei mai pensato di trovare. Voglio usare questa possibilità per aiutare e dare forza agli altri. Quando racconto ciò che la mia famiglia sta attraversando, so di avere l’attenzione della stampa. E so che ci sono migliaia di storie che non vengono raccontate ed ascoltate e che meritano la stessa pietà e preoccupazione.

Emma Heming ha imparato a convivere con le condizioni di Bruce Willis, grazie a tutte quelle persone che la circondano e la aiutano. Grazie alla loro meravigliosa famiglia allargata. Proprio qualche giorno fa, si era diffusa la notizia che l’amato attore, durante una visita, non avrebbe riconosciuto l’ex moglie Demi Moore, nonostante sia una di quelle persone sempre presenti nella sua vita.

Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale, una condizione che ad oggi non ha una cura e che porta la persona affetta ad avere complicazioni nel movimento, nel linguaggio, nella capacità di comporre frasi sensate e nel riconoscere chi la circonda. Non è facile per la famiglia della star affrontare ogni giorno i peggioramenti delle sue condizioni di salute ed aiutarlo a ricordare chi sia. La stessa Emma Heming ha sempre raccontato di non essere mai riuscita a capire se il marito sia o no consapevole della sua malattia.