La storia di Olesya Rostova ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per molti giorni e ha fatto sì che l’attenzione mediatica sia tornata, dopo 17 lunghi anni, sul caso della piccola Denise Pipitone.

Dopo le tante bugie emerse e i dubbi mai chiariti, anche la Procura di Marsala è tornata ad indagare.

Durante l’ultima puntata del programma televisivo Chi l’ha visto, sono stati rivelati nuovi dettagli sulla ragazza russa.

Olesya Rostova: la verità della donna nomade

La trasmissione russa è riuscita a risalire alla nomade di cui Olesya aveva tanto parlato. Ricordava di quella donna che non era sua mamma e di essere stata poi separata da lei. Il programma del primo canale russo ha rintracciato la signora Valentina Rota, che davanti alle telecamere ha deciso di raccontare la sua verità.

Suo figlio, che purtroppo adesso non è più in vita, si era sposato con una donna. Una relazione che però non è finita bene. Diverso tempo dopo, la nomade ha incontrato la sua ex nuora insieme ad una bambina piccola. Era disperata, così ha deciso di accoglierla di nuovo e di aiutarla. Un giorno però, quella stessa donna avrebbe deciso di fuggire e di lasciarle la sua bambina, Olesya. Tuttavia, come è stato spiegato nel servizio, la signora afferma di non ricordare il nome della nuora e di non avere nemmeno una sua foto. Dichiarazioni che hanno lasciato tutti perplessi. Le autorità le avrebbero poi portato via Olesya poiché non era in possesso dei suoi documenti.

Olesya: “Non l’ho rapita, era la figlia della mia ex nuora, l’ho presa con me”. Così Valentina Rota ha spiegato alla tv… Posted by Chi l'ha visto? on Wednesday, September 15, 2021

In seguito, andando più a fondo alla storia, il conduttore russo ha invitato come ospiti altri due figli della nomade, un maschio e una femmina. Dopo la comparazione del DNA con quello di Olesya, è risultato che è compatibile con la ragazza. Potrebbero essere parenti. Questi sono gli ultimi aggiornamenti sul caso Olesya Rostova.

Nonostante come siano andate le cose, è proprio grazie a questa giovane russa, se oggi la procura e la famiglia sono sempre più vicine a scoprire la verità sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: