È caduta dalla barca ed è finita sotto l'elica, per Olivia non c'è stato nulla da fare. Aveva solo 11 anni ed era la figlia di un calciatore

Una vicenda tristissima che nelle ultime ore si è diffusa in tutto il mondo. Olivia, una bambina di soli 11 anni, figlia di un noto calciatore della MLS (Stati Uniti), ha perso la vita dopo una caduta dalla barca. Le eliche non le hanno lasciato scampo.

Si trovava su una barca con a bordo circa dieci persone, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Olivia è stata risucchiata dalle eliche, dopo che la scia d’acqua provocata da un motoscafo poco distante, non le ha dato modo di mettersi in salvo. Insieme a lei, tutti i presenti sono finiti nel Little River (Carolina del Sud), ma non hanno riportato conseguenze.

Per la figlia del noto calciatore degli USA, invece, nessuno ha potuto fare nulla. La bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita e, nonostante i soccorsi intervenuti sul posto, per lei non c’è stato nulla da fare. È stato il suo papà a dare la triste notizia attraverso un post sui social. Brad Knighton ha scritto:

Non ci sono parole per esprimere la profondità del nostro immenso dolore in questo momento. La nostra famiglia è ancora sotto choc per l’improvvisa e tragica perdita della nostra bellissima e brillante figlia, Olivia, a causa di uno sfortunato incidente in barca ieri. Siamo ancora increduli che la luce brillante e pura ci sia stata tolta così all’improvviso. In qualche modo ce la faremo insieme come una famiglia. Amava il calcio e ho sempre sentito il suo sostegno durante la mia carriera. Avremo bisogno di voi e delle vostre preghiere ora più che mai.

Tantissimi i commenti e i messaggi d’amore inviati al calciatore dopo le sue strazianti parole. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quella giornata all’insegna del relax e della spensieratezza si sarebbe trasformata in una tragedia indimenticabile. La piccola Olivia aveva solo 11 anni.