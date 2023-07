Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella sera di lunedì 17 luglio nel comune di Avignano. Alessandra Martinelli una giovane donna di 34 anni, ha perso la vita a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Era incinta al sesto mese.

Tra pochi mesi avrebbe dovuto abbracciare la sua bimba questa giovane donna, ma ora i suoi cari si trovano a fare i conti con una perdita davvero straziante.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale Repubblica, i fatti sono avvenuti nella casa della coppia nella sera di lunedì 17 luglio. Precisamente nel piccolo comune di Avignano, in provincia di Potenza.

Fino a quel giorno per i due giovani sembrava essere una giornata come le altre. Non era accaduto nulla di insolito, ma in pochi istante la situazione è precipitata improvvisamente.

Alessandra ha detto al compagno di sentirsi poco bene. Nel giro di pochi secondi ha perso i sensi e l’uomo spaventato, ha chiamato tempestivamente i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi istanti.

Hanno rianimato la giovane donna per circa 30 minuti, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Alessandra ha perso la vita per un malore, che nel giro di pochi istanti l’ha strappata dall’affetto dei suoi cari, mentre era incinta al sesto mese della sua prima figlia.

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Alessandra Martinelli ed il dolore della comunità

La dinamica di questo episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Per chiarire la causa dietro il suo decesso, hanno deciso di disporre l’autopsia.

Sempre da ciò che riporta il quotidiano La Repubblica, la donna ha perso la vita a causa di un aneurisma addominale. In queste ore sono davvero tante le persone che hanno scelto di affidare ai social un messaggio per la giovane, tra questi c’è anche quello del sindaco di Avignano, Giuseppe Mecca. Nel suo post ha scritto: