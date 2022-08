È un giorno molto triste per tutti coloro che amano la musica e il cinema, perché a spegnersi per sempre è toccato ad una cantante, attrice, donna straordinaria capace di diventare immortale con uno dei ruoli più iconici di sempre. Olivia Newton-John, la Sandy di Grease, è morta a 73 anni dopo aver lottato a lungo con un tumore al seno.

Una vita intera dedicata all’arta e alla musica. Olivia Newton-John ha scoperto di essere affetta da una neoplasia al seno più di trenta anni fa. Da allora ha sempre lottato con tutte le sue forze, non lasciandosi abbattere dalla malattia e sorridendo sempre alla vita, che lei ha definito più volte un “regalo”.

Purtroppo alla fine il cancro ha vinto e ha posto fine alla vita dell’attrice a 73 anni. Ad annunciarlo, in un lungo e toccante post sui social, è stato il marito produttore John Easterling, con cui era sposata dal 2008.

La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile.

“Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con la Olivia Newton-John Foundation, dedicata alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro.”

Al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto che qualsiasi donazione sia fatta in sua memoria alla sua fondazione.

La carriera di Olivia Newton-John

Nata in Inghilterra nel 1948, si è trasferita da piccolissima in Australia, dove è cresciuta ed ha esordito nel mondo della musica e dello spettacolo. Nel 1966 si è trasferita nel Regno Unito e in pochissimo tempo ha conquistato un successo enorme non solo come cantante, ma anche come attrice.

Nel 1974 è stata selezionata per il ruolo di Sandy nel film musical Grease. Ruolo che l’avrebbe resa letteralmente immortale nella storia del cinema.

Al suo fianco, in quella pellicola, recitava John Travolta nel ruolo di Danny Zucco. Insieme hanno formato una delle coppie più iconiche di sempre del cinema.