Dopo tre interventi al cuore, Omar Pedrini dice addio ai concerti: a 56 anni andrà in Toscana a fare il contadino con suo papà

In una lunga e particolarmente sentita intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantante Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, ha annunciato che presto abbandonerà i concerti. Al quotidiano ha spiegato i motivi e anche quello che ha intenzione di fare una volta che sarà in ‘pensione’.

Credit: omarpedriniofficial – Instagram

Nato a Brescia il 28 maggio del 1967, Omar Edoardo Pedrini è noto in tutta Italia e anche all’estero per la sua importantissima e di successo carriera nel mondo della musica.

Innumerevoli i brani e gli album pubblicati. Importantissima soprattutto la sua storia con i Timoria, band rock da lui stesso creato e di cui ne è stato a lungo il leader.

Al di fuori dei palcoscenici e degli studi di registrazione, Omar Pedrini ha dovuto però fare anche i conti con problemi di salute abbastanza importanti.

Nel 2004, nel 2014 e nel 2022, infatti, è stato sottoposto a tre interventi chirurgici abbastanza delicati al cuore.

Oggi sta bene, anche se ovviamente quanto vissuto ha lasciato strascichi importanti. Tanto che a soli 57 anni, è arrivato alla decisione di dire addio ai tanto amati concerti.

Dopo essermi ripreso da tre interventi al mio cuore malandrino più un altro di ricostruzione negli ultimi due anni e mezzo, di recente ho fatto un concerto di prova a Brescia. È venuto a vedermi il mio cardiochirurgo, che è anche mio suocero, e nonostante gli avessi promesso di restare calmo non ci sono riuscito.

Cosa farà Omar Pedrini dopo?

A Il Corriere della Sera il musicista ha spiegato che non lascerà i suoi fan senza salutarli. Per questo motivo sta portando avanti proprio in queste settimane il suo ultimo tour, dal titolo “Omar Pedrini 35, dai Timoria a Oggi Goodbye Rock’n’roll“.

Il musicista ha spiegato che sebbene non faccia più uso di sostanze e beva in maniera moderata, il suo fisico non sostiene più certi ritmi.

Anche sul futuro ha idee abbastanza chiare. Vuole andare in toscana a fare il contadino: