Sono in corso tutte le indagini del caso per la triste e straziante vicenda di Alice Neri, la giovane mamma trovata senza vita nella sua auto avvolta dalle fiamme. Gli inquirenti per ora si stanno concentrando sulle ultime ore che ha passato nel comune, prima di sparire.

Il marito è stato il primo a denunciare la sua scomparsa, quando giovedì 17 novembre, non è tornata a casa. Lui agli agenti avrebbe detto, che era convinto che avesse avuto un sinistro.

Tuttavia, per diverse ore nessuno ha più avuto sue notizie. Però è proprio nel pomeriggio di venerdì 18 novembre, che alcune persone hanno notato la sua auto in fiamme, tra le campagne di Concordia.

I Vigili del fuoco intervenuti hanno lavorato a lungo per spegnere il fuoco. Solo dopo quando hanno aperto il bagagliaio dell’auto, che è emersa la straziante verità. All’interno c’era il corpo della giovane donna.

L’unica cosa di cui gli agenti sono sicuri, è che è avvenuto un delitto. Adesso però sono a lavoro per capire chi è il colpevole ed il motivo di questo gesto così estremo.

Le indagini sul decesso di Alice Neri

Gli inquirenti hanno ascoltato il marito per diverse ore. In più, hanno anche ascoltato un suo amico, con il quale aveva passato del tempo insieme in un bar di Concordia, prima della sua scomparsa. Stanno anche cercando di vedere i filmati di video sorveglianza per capire cosa ha fatto in quelle ore.

Entrambi gli uomini risultano essere indagati, per il reato di delitto volontario. Questo però è solo un atto dovuto, per poter procedere con tutte le indagini del caso ed anche con l’autopsia.

Questo esame serve per capire se Alice ha perso la vita proprio nell’incendio. Oppure se è deceduta prima e le fiamme sono state accese, per nascondere eventuali tracce.

L’intera comunità al momento è sconvolta da quanto successo. La donna oltre ai familiari ed al marito, ha lasciato anche una bimba molto piccola, che durante i fatti era a casa con il suo papà.