Stanno lavorando giorno e notte gli inquirenti per trovare una risposta dietro al delitto di Alice Neri, la giovane mamma trovata senza vita all’interno del bagagliaio della sua auto avvolta dalle fiamme. In queste ore sono emersi dettagli importanti.

Grazie alle intercettazioni telefoniche, gli agenti sono riusciti a ricostruire con esattezza ciò che Mohamed Gaaloul avrebbe fatto, dopo la sua fuga dall’Italia.

L’uomo di 29 anni e di origini tunisine, al momento risulta essere il principale sospettato. Questo perché lo si vede nelle telecamere dello Smart Cafè ed anche perché in molti dicono di averlo visto vicino all’auto della donna.

Alice aveva passato la serata con un suo amico proprio in quel locale. Dalle telecamere gli agenti hanno scoperto che l’uomo è arrivato in quel posto intorno alle 3 del mattino, con una sua bici.

Alla fine, da diversi testimoni, hanno scoperto che è stato proprio lui ad avvicinarsi alla macchina della ragazza. Non è ancora chiaro poi però, cosa sia accaduto tra i due. Dicono che lui sia salito in auto, per poi fare dei giri assurdi nelle campagne della zona.

Mohamed Gaaloul si era sposato da circa 10 giorni e anche la moglie sembra avere un ruolo importante in questa vicenda, anche se non risulta ancora essere indagata.

Delitto Alice Neri, le scoperte sulla moglie dell’uomo

Non è ancora chiaro se lei fosse a conoscenza del delitto. Tuttavia, da ciò che è emerso, pare che sia stata proprio lei ad aiutare il marito a fuggire dall’Italia.

Infatti anche quando l’hanno contattata diversi giornalisti, lei ha sempre detto che l’uomo era vicino a lei, in Grecia. Gli agenti, invece, lo hanno arrestato al confine tra Francia e Svizzera. Inoltre, da alcune intercettazioni è emerso che lui cercava di tranquillizzarla, le diceva: “Ho dormito in strada, ma stai tranquilla, non essere angosciata!”

La giornata di oggi, giovedì 22 dicembre è anche molto importante. Questo perché Mohamed Gaaloul dovrà andare davanti al giudice e si capirà quando dovrà essere rimandato in Italia.