Proseguono senza sosta le indagini da parte degli inquirenti per il delitto di Alice Neri, la giovane mamma di Ravarino, trovata senza vita nel bagagliaio della sua auto, avvolta dalle fiamme. Gli agenti stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi movimenti, prima del decesso.

Il principale sospettato è un tunisino di 29 anni, chiamato Mohamed Gaaloul. Quest’ultimo ora dopo una breve fuga in Francia, è in arresto nella casa circondariale di Modena e le prove contro di lui, sono molte.

L’uomo in realtà su consiglio del suo legale, davanti al Gip ha scelto di non rispondere alle domande. Inoltre, ha anche affermato che lui non era fuggito in Francia, ma che era andato lì per lavoro.

Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questa vicenda, che ha ancora molti dubbi. Cosaè accaduto nella notte tra il 17 ed il 18 novembre, nelle ultime ore di vita di Alice?

Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire i movimenti della sua auto, grazie ad alcune telecamere presenti nella zona di Concordia.

Tuttavia, ora stanno cercando di capire se alla guida della macchina c’era lei o il principale sospettato. Hanno anche scoperto tutte le volte in cui si sono fermati, nelle strade deserte delle campagne.

Delitto di Alice Neri: trovato un indumento intimo

In queste ultime ore, il quotidiano locale Il Resto del Carlino ha reso nota una notizia davvero importante. Sembrerebbe proprio che nel luogo in cui la sua auto è stata data alle fiamme, sia stato trovato un reggiseno.

Questo indumento intimo di colore rosa, in parte bruciato, era adagiato su un cumulo di cenere. Nicholas Negrini, il marito, ha detto che potrebbe appartenere alla moglie, poiché era uno di quelli che utilizzava solitamente.

I Carabinieri ora potrebbero analizzare quell’indumento, anche per capire se ci siano delle tracce importanti, che possano aiutare a risolvere questo giallo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.