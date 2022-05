Arrestati un 18enne e un 17enne per la morte del pizzaiolo italiano Carlo Giannini: è stato trovato senza vita in un parco in Inghilterra

È arrivata una nuova svolta sulla morte di Carlo Giannini, il pizzaiolo italiano di 34 anni trovato senza vita in un parco in Inghilterra, dove si era trasferito da pochi mesi.

La polizia di Sheffield, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato dell’arresto di due ragazzi, un diciottenne e un diciassettenne. Dopo il ritrovamento del cadavere, è emerso che il 34enne è morto a seguito di una coltellata.

Le indagini per omicidio avevano portato prima ad una donna di 26 anni e ad un ragazzo di 19, la cui posizione non è ancora chiara. Poche ore fa, è arrivata invece la notizia dell’arresto dei due ragazzi. Il fratello di Carlo Giannini e la cognata si sono recati in Inghilterra per il riconoscimento del cadavere.

I comunicati delle forze dell’ordine dopo la morte del pizzaiolo Carlo Giannini

Nonostante gli arresti e la nota delle forze dell’ordine, non è ancora chiaro il movente dell’omicidio e la posizione dei quattro accusati. Nel comunicato inglese si legge:

Un uomo di 18 anni di Sheffield è stato arrestato oggi con l’accusa di una serie di reati. Uno di questi è l’omicidio. In questo momento rimane in custodia di polizia. L’indagine è in corso e gli investigatori sono desiderosi di parlare con più testimoni che potrebbero aver visto o sentito qualcosa che potrebbe aiutarli in riferimento alla morte di Carlo.

Gli inquirenti hanno poi diffuso un altro appello, rivolto a chiunque possa aver visto o sentito qualcosa. Hanno diffuso un’immagine che mostra Carlo entrare nel Manor Fields Park, lo scorso mercoledì intorno alle 23:05. Potrebbero essere i suoi ultimi momenti di vita, prima di trovare la morte.