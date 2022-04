La mamma di Carol Maltesi è distrutta e continua a domandarsi perché e come farà a dire al nipotino che la sua mamma non c'è più

“Come farò a dire al mio nipotino che sua mamma non c’è più? È una cosa bruttissima, a lui manca tantissimo”. Queste le parole strazianti della mamma di Carol Maltesi, durante il programma La vita in diretta trasmesso su Rai 1.

“Perché ha fatto del male a mia figlia? Questo bambino cerca la mamma e lei non c’è più. È una cosa bruttissima”.

Carol Maltesi è stata uccisa dall’uomo con il quale aveva una relazione, dopo un rapporto intimo. Davide Fontana, questo il nome dell’assassino, l’ha colpita con un martello alla testa e poi le ha tagliato la gola con un coltello. Dopo il delitto, si è recato in un negozio, dove ha acquistato gli attrezzi per fare a pezzi il suo cadavere. Lo ha conservato per mesi in un freezer, all’interno di alcuni sacchi neri, per abbandonarlo alla fine in un dirupo a Borno.

Ma perché se amava quella donna, Davide Fontana è arrivato a compiere un gesto così atroce? L’uomo, che attualmente si trova in carcere, ha confessato che Carol Maltesi gli aveva confidato di volersi trasferire di nuovo in provincia di Verona, per avvicinarsi al suo amato bambino. Una decisione che lui non riusciva ad accettare.

Per mesi si è finto lei, rispondendo ai messaggi e gestendo anche il suo profilo social, dove la ragazza era conosciuta come Charlotte Angie, un’attrice hard.

Ai microfoni de La Vita in Diretta, la mamma di Carol Maltesi ha fatto ascoltare l’ultimo messaggio vocale che la sua amata figlia le aveva mandato lo scorso gennaio.

Il 24 gennaio mi ha scritto che era a Dubai, pensavo fosse lei a scrivere invece era quel signore che rispondeva ai messaggi. Era molto lucido, faceva finta di essere mia figlia.

L’ultimo messaggio audio, dove a parlare era davvero sua figlia, risale al 10 gennaio. Da quella data sua madre ha ricevuto solo messaggi scritti e a risponderle era il suo omicida.