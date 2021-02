Omicidio del piccolo Massimiliano, il bambino ucciso dal papà. Arrivati i risultati dell’autopsia: ecco com’è morto

L’autopsia sul corpo senza vita di Massimiliano Battaglia, il bambino di due anni e mezzo ucciso dal suo papà Egidio, ha confermato quanto ricostruito dalle autorità. Il piccolo è morto nella mattinata di sabato 20 febbraio, poco dopo la colazione. Anche un accertamento sul corpo dell’uomo, ha confermato le cause della sua morte.

Il dottor Giulio Peletti, il medico legale che ha effettuato l’esame autoptico, ha stabilito che Massimiliano è morto per strangolamento. Il papà ha stretto le mani intorno al suo collo, finché non ha esalato l’ultimo respiro. Poi, si è tolto la vita, tagliandosi la gola con un coltello da cucina.

Gli inquirenti ora stanno cercando di capire le motivazioni che abbiano portato Egidio a compiere un gesto così disperato. Sembrerebbe che l’uomo, in una lettera lasciata in cucina, avrebbe spiegato di aver preso una simile decisione, per evitare a suo figlio una vita di sofferenza. Pochi mesi prima, durante una visita, dei medici avevano diagnosticato a Massimiliano dei disturbi dello spettro autistico.

Il bambino non parlava, si esprimeva con lo sguardo e a gesti e suo padre non riusciva a convivere con quella diagnosi, anche se prematura. Non riusciva ad immaginare un figlio che avrebbe dovuto lottare per tutta la vita e così ha deciso di farla finita, prima che il calvario iniziasse. Nelle lettera ha scritto:

So che sarò definito un mostro, ma il dolore che sto provando lo conosco solo io. L’ho fatto per evitare a mio figlio un futuro di sofferenze. Meglio farla finita subito, prima che sia troppo tardi.

Preoccupazioni che l’operaio di 43 anni non aveva mai condiviso con la famiglia. Quella mattina, la moglie Adriana, mamma del piccolo Massimiliano, era uscita per andare a lavorare all’Ospedale di Castelfranco.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato tutte le cartelle cliniche del bambino, per una valutazione del suo stato di salute.

La famiglia ha deciso di celebrare insieme i due funerali. La funzione verrà fissata la prossima settimana.