In tanti sono sconvolti dal terribile omicidio avvenuto lo scorso martedì 1 marzo. La vittima è una ragazza di soli 30 anni, chiamata Anna Borsa che è stata uccisa dal suo ex fidanzato, mentre era a lavoro nel salone di parrucchiera.

Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma soprattutto per scoprire il motivo dietro questo gesto estremo.

Anna Borsa purtroppo è stata uccisa da diversi colpi di arma da fuoco, uno di questi l’ha colpita alla testa e per lei non c’è stato più nulla da fare. Alfredo Erra prima di andare via, ha anche ferito il suo nuovo ragazzo.

Il giovane era andato a vedere, visto che aveva sentito alcuni spari. L’assassino subito dopo, è fuggito e le forze dell’ordine lo hanno rintracciato intorno alle 14, mentre era in un’area di servizio dell’autostrada. Ha provato anche a togliersi la vita.

Una collega ed amica di Anna, in un’intervista ad un quotidiano locale, ha parlato della storia che avevano i due. Si erano lasciati a luglio, ma l’uomo non riusciva ad andare avanti. La donna ha dichiarato:

Veniva spesso e quel giorno era calmo, come lo era sempre. Anna era spaventata da lui, diceva che voleva andare via da Salerno. Le aveva già buttato alcol e benzina addosso.

Le indagini per il terribile femminicidio di Anna Borsa

Alfredo Erra risulta essere ricoverato in ospedale ed è piantonato dai carabinieri. Inoltre, è anche accusato di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Tutti ora si chiedono perché Anna non lo abbia denunciato prima, visti gli episodi di violenza di cui è stata vittima. Una sua cliente che l’ha vista pochi minuti prima della sua morte, al Corriere della Sera, ha rivelato:

