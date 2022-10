Un triste episodio è quello avvenuto la scorsa notte, a Scalea, piccolo comune in provincia di Cosenza. Un ragazzo di 25 anni al culmine di una lite con l’ex fidanzata, chiamata Ilaria Sollazzo, ha messo fine alla sua vita e successivamente, anche lui ha deciso di togliersi la vita.

Su ciò che è accaduto in quei minuti strazianti, sono in corso tutte le indagini del caso. Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata da parte di alcuni vicini, insospettiti nel vedere l’automobile.

I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre. Precisamente vicino la casa della donna, che si trova a Scalea, comune turistico in provincia di Cosenza.

Ilaria ed il suo ex Antonio Russo si erano lasciati da poco. Lei aveva 31 anni e lui 25 e lavorava come guardia giurata. Dalla loro relazione è nata una bambina, che ora ha due anni.

Quella sera si erano messi d’accordo per incontrarsi per parlare di alcune questioni relative alla loro storia, che stava per finire ed anche per la piccola. Tuttavia, proprio mentre erano insieme, la discussione è degenerata.

I due hanno iniziato a litigare, al punto tale che l’uomo ha tirato fuori l’arma che portava con sé. Per prima cosa ha messo fine alla vita della sua ex compagna e successivamente, pochi istanti dopo, anche lui ha deciso di mettere fine alla sua vita.

L’arrivo degli agenti dopo il decesso di Ilaria Sollazzo e del suo ex compagno

Alcune persone che abitano in quella zona, nel vedere l’auto della donna, si sono insospettiti. Per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Gli agenti intervenuti, hanno trovato i due ormai senza vita e viste le condizioni dei corpi, hanno capito subito di cosa si trattava.

Da ciò che è emerso fino ad ora, Antonio Russo non accettava proprio la fine della sua storia. Proprio per questo ha deciso di commettere il delitto. Ilaria abitava in quella stessa zona insieme alla sua bimba, che ora purtroppo è rimasta orfana.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.