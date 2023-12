Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Fandaj Bujar, il 41enne di origine kosovare, accusato del delitto di Vanessa Ballan. La giovane mamma di soli 27 anni, che ha perso la vita per mano dell’uomo con il quale aveva chiuso una storia già da mesi.

Davanti al Magistrato di turno ed anche davanti al Gip, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande. Tuttavia, vista la gravità dei reati di cui è accusato, hanno scelto comunque di convalidare l’arresto.

L’uomo al momento si trova in casa circondariale e dal momento in cui gli agenti, ha sempre scelto di non rilasciare dichiarazioni. Le forze dell’ordine nel frattempo stanno ancora lavorando per capire cosa è successo.

Vanessa aveva 27 anni, era sposata con Nicola da circa 10 anni e dalla loro relazione era nato un bimbo, che ora ha 4 anni. Inoltre, la giovane donna era anche in attesa del secondo figlio, a tre mesi di gravidanza.

Dal 2022, aveva conosciuto questo uomo chiamato Fandaj Bujar ed avevano iniziato una relazione extra coniugale. Tuttavia, Vanessa sapeva che non poteva avere futuro. Per questo ad agosto ha deciso di chiuderla.

La denuncia presentata da Vanessa Ballan

Fandaj Bujar non riusciva proprio ad accettare questa sua decisione. Le mandava messaggi, la minacciava e le ha anche detto più volte che aveva intenzione di pubblicare i loro video intimi sui social.

Vanessa quando ha scoperto di essere in dolce attesa, ha iniziato ad avere davvero paura. Per questo ha confessato tutto al compagno e poi è andata in caserma a denunciarlo, per il reato di Stalking.

Nell’ultimo mese, dopo la denuncia, la situazione per Vanessa sembrava essere sotto controllo. Però intorno alle 11.40 di martedì 19 dicembre, l’uomo si è presentato nella sua abitazione e dopo essere entrato, ha messo fine alla sua vita.

Gli inquirenti che si stanno occupando del caso, hanno scoperto una telecamera della zona, in cui si vede l’uomo arrivare sul posto in bici e con un borsone. Si vede anche Fandaj Bujar scavalcare la recinzione della casa e quindi entrare a commettere il delitto.