Si chiamava Vanessa Ballan ed era una giovane mamma di soli 27 anni, che nella tarda mattina di ieri, martedì 19 dicembre ha perso la vita per mano di un uomo più grande di lei. Quest’ultimo Bujar Fandaj dopo una breve fuga, al momento si trova in arresto.

Ha scelto di non fare dichiarazioni agli agenti che lo hanno fermato. Tuttavia, ciò che ha vissuto la donna in questo ultimo anno, è stato davvero straziante, al punto tale da voler denunciare tutto.

Vanessa era sposata con Nicola dal 2013. Dal loro matrimonio era nato un bimbo, che al momento ha 4 anni. Lo scorso anno ha avuto una sbandata come capita a molti, per la persona che poi ha messo fine alla sua vita.

Sapeva che non poteva andare avanti. Per questo dopo poco tempo averlo conosciuto, ha quindi deciso di chiudere la relazione. Tuttavia, Bujar Fandaj non ha mai accettato questa sua decisione. Per mesi l’ha minacciata di dire tutto al compagno ed anche che avrebbe pubblicato i loro video sui social.

La giovane solo poche settimane fa, aveva scoperto dell’arrivo di un secondo figlio. Così preoccupata dalle persecuzione del 41enne, ha deciso di dire tutta la verità al marito e di denunciare l’uomo per stalking.

Il codice rosso è scattato immediatamente e sembrava aver funzionato. Questo perché Bujar Fandaj non le ha più dato fastidio, ma per gli inquirenti questo silenzio è servito solo per progettare il delitto.

Il delitto di Vanessa Ballan, commesso dal 41enne

“Sono fatto così: ti do subito il cuore, trasparenza e sincerità. Ma non pensare mai di fottermi, perché se mi cadi dal cuore non ci ritorni più!” Questo è il video che l’uomo ha pubblicato su Tik Tok, la sera prima di compiere il delitto, a posteriori potrebbe sembrare come un avvertimento.

La mattina di martedì si è presentato nella casa della famiglia, che si trova nella frazione di Riese. Ha suonato ed alla porta è arrivata proprio Vanessa. Bujar Fandaj a quel punto le è andato addosso.

L’ha picchiata ed alla fine l’ha colpita con diversi fendenti, provocando quindi il suo decesso. Il marito Nicola ascoltato dagli agenti, ha fornito subito elementi utili per identificarlo e dopo diverse ore dal delitto, sono riusciti anche ad arrestarlo.