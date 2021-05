Omicidio Roberta Siragusa, dopo il video, arrivano le parole di mamma Iana

La mamma della giovane Roberta afferma: "Continuiamo a far vivere il tuo nome e lo gridiamo forte"

Il video che mostra le immagini degli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa rappresenta una vera e propria svolta riguardo l’omicidio della 18enne. Le immagini in questione sono state trasmesse durante l’udienza del Tribunale di Termini Imerese davanti ai famigliari della vittima. Dopo aver assistito allo straziante video, ecco le parole condivise sui social dalla mamma di Roberta.

Iana Brancato, la mamma di Roberta Siragusa, ha pubblicato sulle sue pagine social parole riguardo l’omicidio di sua figlia Roberta. Infatti, dopo aver assistito all’udienza del Tribunale di Termini Imerese in cui è stato condiviso il video che ritrae gli ultimi istanti di vita della 18enne, Iana Brancato ha scritto sui social:

Cuore nostro. Dopo la lettura dell’autopsia, continuiamo a far vivere il tuo nome e lo gridiamo forte. Dio è grande e punirà chi ti ha portato via da noi.

Ricordiamo che il video di cui tanto si parla in questi giorni ritrae un uomo che dà alle fiamme la giovane vittima. Successivamente, le immagini mostrano l’allontanamento dal corpo dell’uomo che sale in macchina per controllare il corpo bruciante.

Omicidio Roberta Siragusa, ancora sotto accusa Pietro Morreale

Per la morte della giovane Roberta Siragusa, l’ex fidanzato Pietro Morreale è l’unico indiziato. Secondo la Procura, infatti, sarebbe proprio lui il protagonista del video. Tanto che le immagini in questione escludono l’ipotesi del suicidio della 18enne, tesi avvalorata inizialmente dallo stesso Pietro.

Il ragazzo, però, ha sempre sostenuto la sua innocenza e continua a farlo. Le dichiarazione di Pietro Morreale, a seguito delle varie incongruenze sorte, non convincono a pieno gli inquirenti i quali stanno anche indagando sul fatto che qualcuno potrebbe aver aiutato il ragazzo a disfarsi del corpo della vittima.

In seguito alla pubblicazione del video che mostra gli ultimi momenti di vita di Roberta, i legali della famiglia Siragusa hanno lasciato alcune dichiarazioni. Queste le loro parole: