Omicidio Roberta Siragusa, oggi i funerali: dove si celebrano

Questa mattina alle ore 11 presso la chiesa Santissima Annunziata di Caccamo si celebrano i funerali della 17enne Roberta Siragusa. Ad officiare la cerimonia è l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice il quale, qualche giorno fa, ha celebrato anche i funerali della piccola Antonella Sicomero, la piccola morta a 10 anni a Palermo.

Sono questi giorni davvero tristi per tutta la comunità di Caccamo a causa dell’omicidio della 17enne Roberta Siragusa. Dopo l’esame autoptico la salma è tornata a Caccamo dove famigliari e amici l’hanno accolta con immensa tristezza. Ed oggi è un giorno di immenso dolore per la famiglia Siragusa che dovrà salutare per sempre la giovane Roberta.

I funerali si svolgono questa mattina alle 11 presso la chiesa Santissima Annunziata di Caccamo e a celebrare il rito sarà l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Ricordiamo che il corpo di Roberta Siragusa è stato trovato la mattina del 24 gennaio in un burrone presso Monte San Calogero. Ad oggi l’unico e principale indiziato è il fidanzato 19enne Pietro Morreale.

L’esame autoptico sul corpo di Roberta Siragusa ha lasciato molti dubbi

Dall’esame autoptico eseguito sul corpo della ragazza si è giunti alla conclusione che la 17enne Roberta Siragusa non ha subìto strangolamento. La ragazza presenta una ferita sul mento dovuta, per esempio, ad una caduta. Si osservano segni di bruciature sul corpo ma non sulle mani. Dunque alla ragazza è stata data alle fiamme probabilmente quando era già priva di sensi o morta.

Tutto ciò non è ancora comunque sufficiente per scoprire la causa della morte della 17enne. Ora si attendono i risultati degli esami di laboratorio che, con maggiore certezza, potranno indicare la causa della morte della 17enne di Caccamo ma anche l’ora del decesso. Nel frattempo, resta in carcere l’indiziato numero uno di questa triste vicenda, Pietro Morreale che continua a dichiarare la sua innocenza.