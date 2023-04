Tragedia a Napoli, Rosa Gigante uccisa in casa, forse per una lite tra vicini: è la madre di Donato De Caprio il salumiere famoso sui social

Un delitto davvero straziante è quello che si è consumato nella giornata di ieri, martedì 18 aprile, nella zona di Pianura. A perdere la vita Rosa Gigante, una donna di 72 anni e madre del famoso tiktoker Donato De Caprio, conosciuto sui social proprio per i suoi panini.

In tanti in queste ore sono arrivati sul posto il cui si sono consumati i fatti e stanno cercando di capire cosa è successo. Dopo un interrogatorio, gli agenti sono riusciti a fermare una donna, che abita nello stesso condominio.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina di martedì 18 aprile. Precisamente in una palazzina che si trova in via Vicinale Sant’Aniello, nella zona di Pianura, nella periferia Ovest di Napoli.

Alcuni abitanti hanno trovato la donna senza vita nella sua abitazione ed hanno chiesto il tempestivo intervento degli agenti. Questi ultimi sono subito intervenuti e si sono presto resi conto che la situazione era molto grave.

L’arma probabilmente usata per commettere il delitto è un martello ed inoltre, sul corpo c’erano anche segni evidenti di bruciature. Probabilmente stavano cercando di occultare la salma. Le forze dell’ordine hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso.

Il figlio da ciò che è emerso è una star dei social. Donato De Caprio ha aperto una salumeria da poco insieme all’imprenditore Steven Basalari. In tanti amano guardare i video dei suoi panini ed il suo motto è: “Con mollica o senza!”

Delitto Rosa Gigante, fermata una donna

In queste ultime ore è emersa una possibile svolta su questo caso così straziante. Gli agenti hanno posto ad interrogatorio una donna di 47 anni, che vive in quella stessa palazzina ed ora è in stato di fermo.

L’ipotesi più accreditata è proprio che il delitto sia avvenuto per una lite tra condomini. Di conseguenze, il reato che le verrà contestato è delitto aggravato dai futili motivi, ma le indagini sono ancora in corso.

Il figlio è intervenuto subito nella casa della madre ed era accompagnato dalle forze dell’ordine. Ha dovuto lasciare il suo negozio, che al momento è anche chiuso per il lutto subito. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.