La storia di Cristina Jovanovic ha commosso tutti. La ragazza è riuscita a dare alla luce il suo bambino, nonostante avesse nel torace un mostro che le schiacciava cuore e polmone. E ora sta vivendo la sua nuova vita, la sua seconda possibilità.

È stata proprio la stessa Cristina Jovanovic a raccontare la sua storia ai giornali. Oggi ha 22 anni e il suo bambino ha 4 mesi.

Tutto è iniziato nel 2019, Cristina era appena maggiorenne e si è ritrovata davanti ad una terribile diagnosi. Un sarcoma al torace maligno.

Non stavo bene ed ho dato la colpa allo stress per l’esame di maturità. Poi, i miei linfonodi si sono ingrossati. La prima diagnosi è stata quella di una ciste. Ho iniziato ad avere febbre e a perdere peso, così all’ospedale di Aosta mi hanno fatto una lastra ai polmoni. Non respiravo più i medici mi hanno mandato in coma farmacologico.