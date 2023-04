Un lutto improvviso e sconvolgente ha colpito nei giorni scorsi il mondo della musica italiana, in particolare quella romana. Orazio Fatman, storico deejay e produttore musicale capitolino, si è spento per sempre. Per capire quanto fosse amato in tutto l’ambiente, basta leggere la miriade di messaggi di cordoglio e affetto che ha ricevuto in queste ultime ore.

Non esiste romano che almeno una volta nella vita non abbia ballato la musica di Orazio Fatman o che non abbia mai ascoltato un suo pezzo in radio.

Ai più il nome di Orazio Coccia non dirà nulla, ma per tutta la popolazione di Roma Fatman rappresentava un vero e proprio colosso della night life e della House Music.

Dall’Orion all’Alpheus, da Radio Londra all’Arabesque, dal Cyborg all’Alien, passando per Piper e oltrepassando il raccordo per arrivare ad un successo anche a livello nazionale.

Cordoglio per Orazio Fatman

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e i messaggi di affetto che Orazio Fatman ha ricevuto in questi ultimi giorni. Anche la Curva Sud dello stadio Olimpico, il tempio del tifo della sua Roma, gli he dedicato uno striscione.

L’Orion, uno dei Club più longevi e prestigiosi della capitale, dove il deejay è nato artisticamente parlando, ha scritto così sulla propria pagina Facebook:

Ci ha lasciato un colosso della Nightlife capitolina. Chiunque mai deciderà di approcciare a questo lavoro, possa avere lui come migliore esempio di Stile, classe e professionalità. Orazio Fatman è stato un vero e proprio faro del clubbin’ Italiano e a lui va da parte nostra il rispetto, la stima ed ammirazione per quello che ha fatto per il settore. Ci uniamo al dolore dei suoi cari che è anche il nostro. Lo staff dell’ Orion. RIP Maestro.

A portare via il musicista molto probabilmente una malattia estenuante che lo ha debilitato a lungo e alla fine lo ha portato via.

Dj Osso, altra personalità molto importante nel mondo del clubbing romano, pubblicando una foto del suo amico e collega, ha scritto: